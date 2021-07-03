Сенатор США блокирует назначения в Госдеп, добиваясь санкций против РФ 3.07.2021, 17:11

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Тед Круз настаивает на санкциях против «Северного потока-2».

Американский сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз заблокировал несколько ключевых назначений в Госдепартаменте США, добиваясь от администрации Джо Байдена санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает канал NBC News со ссылкой на четыре анонимных источника, знакомых с темой, передает «Радио Свобода».

Руководящие должности в Государственном департаменте утверждаются в верхней палате Конгресса. Круз пользуется своим правом откладывать рассмотрение вопросов, чтобы затянуть назначения. Так он пытается вынудить администрацию президента жёстче действовать против проекта газопровода.

Противники проекта уверены, что Россия попытается использовать его для политического давления на страны Европы и Украину, угрожая им сокращением поставок газа в случае возникновения конфликтных ситуаций.

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