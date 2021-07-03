«День, когда на площадях над головой у белорусов будет развеваться «Пагоня», не за горами»
- 3.07.2021, 17:18
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Жители минской Лошицы сняли ролик о партизанских буднях и передали обращение.
Жители столичной Лошицы сняли ролик о партизанских буднях и просят передать обращение, пишет телеграм-канал «Баста!»:
- Наша партизанская деятельность не утихает ни на минуту. В этот день 3 июля 1944 года столица Беларусь была освобождена от немецких оккупантов и их полицаев. Мы клятвенно обещаем, что день, когда на площади над головой у сотен тысяч белорусов будет развеваться «Пагоня», совсем не за горами. А пособники режима будут внесены в школьные учебники, как предатели и убийцы.
Беларусь жыла, жыве и будзе жыць вечна!