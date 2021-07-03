Украина выходит из еще одного соглашения с СНГ 2 3.07.2021, 17:23

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Договор в области защиты прав потребителей был заключен в 2000 году в Москве.

Украина выходит из соглашения об основных направлениях сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей. Соответствующий закон сегодня обнародован в официальном издании «Голос Украины», пишет unian.net.

Закон вступает в силу 4 июля.

"Выйти из Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей, заключенного 25 января 2000 г. в Москве и ратифицированного Законом Украины от 7 марта 2002 года", - отмечается в документе.

Парламент 15 июня 2021 г. принял закон о выходе Украины из Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств СНГ в сфере защиты прав потребителей.

Украина была одной из членов-инициаторов создания СНГ. Украина и Грузия вышли из содружества после того, как Россия начала войны на их территориях.

В феврале Украина вышла из соглашений о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, заключенных в пределах СНГ.

В апреле Украина вышла из соглашения в рамках СНГ, которое касалось правил определения происхождения товаров развивающихся стран.

Правительство так же одобрило решение выйти из соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года.

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