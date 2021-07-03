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Медики назвали овощ, который поможет снизить давление

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  • 3.07.2021, 17:37
  • 3,760
Медики назвали овощ, который поможет снизить давление

Он знаком каждому белорусу.

Употребление картофеля, приготовленного определенным образом, может быть полезным для профилактики высокого давления и гипертонии.

Данные, опубликованные журналом Nutrients, свидетельствуют, что «употребление вареного или печеного картофеля может способствовать снижению систолического артериального давления», пишет healthinfo.ua.

В том, что употребление картофеля помогает предотвратить гипертонию, убедились ученые из Университета Пердью (США). Гипотензивный эффект продукта они связывают с его насыщенностью калием.

Научные специалисты констатируют, что благодаря картофелю в организме снижается задержка натрия. К такому выводу они пришли, проведя клинические испытания, участниками которых стали 30 мужчин и женщин, страдавших повышенным давлением.


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