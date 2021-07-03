США: Режим Лукашенко понесет ответственность за закрытие границы с Украиной 1 3.07.2021, 18:05

3,562

Минск пытается отвлечь внимание от происходящего в Беларуси.

Правительство США осведомлено о том, что Беларусь закрыла границу с соседней Украиной, заявил в пятницу высокопоставленный представитель администрации Байдена, пообещав, что Вашингтон будет продолжать привлекать к ответственности правительство Лукашенко за его действия, передает «Голос Америки».

«Похоже, что режим Лукашенко снова пытается отвлечь внимание от репрессий против собственного народа, - сказал источник, - Мы продолжим находиться на стороне белорусского народа и будем привлекать режим к ответственности».

На этой неделе Вашингтон запретил продажу авиабилетов в Беларусь в качестве наказания для Минска за принудительную посадку самолета Ryanair и ареста находившегося на борту диссидента-журналиста.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».