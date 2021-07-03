Сегодня станет известна вторая пара полуфиналистов Евро-2020
- 3.07.2021, 18:13
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В 22:00 по белорусскому времени начнется матч Украина – Англия.
Сегодня мы узнаем вторую пару полуфиналистов Евро-2020. В 1/4 финала Евро-2020 сборная Чехии встречается с Данией, Англии будет противостоять Украина, пишет «Трибуна».
Евро-2020
1/4 финала
Чехия – Дания
Дата проведения
3 июля, 19.00, «Олимпийский стадион Баку»
Чехия – Вацлик, Челюстка, Боржил, Калас, Цоуфал, Шевчик, Голеш, Соучек, Барак, Масопуст, Шик.
Дания – Шмейхель, Ларсен, Кьер, Вестергор, Мэле, Дилэйни, Хейбьерг, Дамсгор, Кристенсен, Дольберг, Брэйтуэйт.
Украина – Англия
Дата проведения
3 июля, 22.00, «Стадио Олимпико»