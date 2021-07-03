Слон, отобравший еду у котов, стал звездой Сети 3.07.2021, 18:20

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Животное действовало аккуратно.

В конце июня слон по кличке Бунчуй разгромил кухню жительницы тайской деревни Чалермкиатпаттана ради еды, чем и прославился. На этой неделе голодное животное снова совершило набег на дом в той же деревушке, но на этот раз он действовал аккуратно.

Как пишет Daily Mail (перевод - «Апостроф»), местного жителя по имени Наттакан Чароэндонг разбудил шум во дворе. Он спустился вниз и обнаружил серого гиганта, который воровал кошачий корм, оставленный на крыльце для домашних питомцев. Бунчуй с трудом влез на террасу, но на этот раз ему удалось ничего не разгромить.

Elephants don't forget.. but learn more 😂😅

Elephant who smashed through a kitchen wall to steal dinner squeezes into ANOTHER family home to eat their cat food.#Thailand #Viral @ViralPosts5 @LovePower_page @AnimalPlanet @Themowglis pic.twitter.com/Hk9n73OrSr — ®️ajendra K (@RajendraKadamb) July 1, 2021

"Я знал этого слона, мы видели его в новостях, поэтому мы были немного взволнованы и шокированы одновременно, - говорит Наттакан. - Он, должно быть, проголодался и снова забрел в деревни. Он умное животное, но еще и страшное".

Голодный слон опустошил все тарелки пушистиков и с набитым животом вернулся в лес. Скорее всего, Бунчуй еще вернется в деревушку, ведь теперь он знает, что здесь точно можно полакомиться вкусняшками.

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