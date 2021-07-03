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Слон, отобравший еду у котов, стал звездой Сети

  • 3.07.2021, 18:20
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Слон, отобравший еду у котов, стал звездой Сети

Животное действовало аккуратно.

В конце июня слон по кличке Бунчуй разгромил кухню жительницы тайской деревни Чалермкиатпаттана ради еды, чем и прославился. На этой неделе голодное животное снова совершило набег на дом в той же деревушке, но на этот раз он действовал аккуратно.

Как пишет Daily Mail (перевод - «Апостроф»), местного жителя по имени Наттакан Чароэндонг разбудил шум во дворе. Он спустился вниз и обнаружил серого гиганта, который воровал кошачий корм, оставленный на крыльце для домашних питомцев. Бунчуй с трудом влез на террасу, но на этот раз ему удалось ничего не разгромить.

"Я знал этого слона, мы видели его в новостях, поэтому мы были немного взволнованы и шокированы одновременно, - говорит Наттакан. - Он, должно быть, проголодался и снова забрел в деревни. Он умное животное, но еще и страшное".

Голодный слон опустошил все тарелки пушистиков и с набитым животом вернулся в лес. Скорее всего, Бунчуй еще вернется в деревушку, ведь теперь он знает, что здесь точно можно полакомиться вкусняшками.

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