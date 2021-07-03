Ярослав Качиньский переизбран председателем правящей в Польше партии «Право и справедливость» 3.07.2021, 18:37

В Варшаве прошел 6-ой Конгресс партии «Право и справедливость».

В съезде приняли участие около 1500 человек — делегаты со всей Польши и приглашенные гости, передает «Польское радио». На конгрессе нынешний председатель партии Ярослав Качиньский был переизбран на свою должность. Ярослав Качиньский подчеркнул, что за последние 6 лет правления его партии в Польше в стране изменилась государственная, социальная и международная, культурная и образовательная политика.

Пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер, касаясь выборов руководства партии «Право и справедливость», отметил:

«Председатель партии Ярослав Качиньский обладает сильной поддержкой среди делегатов. Также мы хотим усилить партию для осуществления экономической программы «Польский порядок», которая подготовлена. Пришло время ее осуществить. Мы готовим законопроекты, и на следующей неделе некоторые из них передадут на общественное обсуждение».

VI Конгресс партии «Право и справедливость» внес поправки в устав партии. Они сделают структуру партии более гибкой и открытой. Благодаря этим изменениям деятельность «Права и справедливости» станет ближе к потребностям граждан в избирательных округах.

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