Ярослав Качиньский переизбран председателем правящей в Польше партии «Право и справедливость»
- 3.07.2021, 18:37
В Варшаве прошел 6-ой Конгресс партии «Право и справедливость».
В съезде приняли участие около 1500 человек — делегаты со всей Польши и приглашенные гости, передает «Польское радио». На конгрессе нынешний председатель партии Ярослав Качиньский был переизбран на свою должность. Ярослав Качиньский подчеркнул, что за последние 6 лет правления его партии в Польше в стране изменилась государственная, социальная и международная, культурная и образовательная политика.
Пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер, касаясь выборов руководства партии «Право и справедливость», отметил:
«Председатель партии Ярослав Качиньский обладает сильной поддержкой среди делегатов. Также мы хотим усилить партию для осуществления экономической программы «Польский порядок», которая подготовлена. Пришло время ее осуществить. Мы готовим законопроекты, и на следующей неделе некоторые из них передадут на общественное обсуждение».
VI Конгресс партии «Право и справедливость» внес поправки в устав партии. Они сделают структуру партии более гибкой и открытой. Благодаря этим изменениям деятельность «Права и справедливости» станет ближе к потребностям граждан в избирательных округах.