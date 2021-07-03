В Беларуси запретили продавать мужские джинсы12
- 3.07.2021, 20:38
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И это не связано с модой.
В Беларуси запретили продавать мужские джинсы определенной торговой марки. Под запретом оказались изделия китайского производителя. Такая информация появилась в реестре опасной продукции, запрещенной к ввозу и распространению в Беларуси, пишет kp.by.
Так под запрет попали мужские джинсы торговой марки «ROX LILI» (артикул FL602#*).
Как пояснили в пресс-службе Госстандарта, данная продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011).
- Есть несоответствие пункта 3 статьи 5, приложение 2 по показателям безопасности. Показатель «воздухопроницаемость» при норме не менее 50 дм3/м2 с составил (23±4) дм3/м2 с, - указывается в сообщении.
К товару применят следующие меры: предписание об устранении нарушений; запрет ввоза и обращения в Беларуси; прекращение действия документов об оценке соответствия.