Медики назвали продукты, которые помогают восстановить печень

Медики назвали продукты, которые помогают восстановить печень3
- 3.07.2021, 19:24
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Один из таких продуктов — свекла.
Застолья часто становятся испытанием на прочность для многих систем нашего организма. Копченое, жаренное, сладости, алкоголь – разрушительный квартет для вашей печени.
Печень является главной помощницей для организме в процессе очистки от вредных веществ и накопившихся токсинов, пишет medicina.ua.
Продукты для очистки печени
Зеленый чай – чай богатый растительными антиоксидантами, которые становятся активными помощниками печени в ее главных функциях: очистке организма и выводе токсинов.
Яблоки – фрукты насыщенные пектином, поработают над очисткой Вашего желудочно-кишечного тракта.
Цитрусовые – натуральные цитрусовые соки или цитрусовая вода (с добавление дольки лимона, лайма, апельсина) поспособствуют желчному пузырю в выработке желчи, ускорят процессы переваривания пищи, а также, станут эффективным профилактическим средством желчекаменной болезни.
Морковь и свекла – помогут печени наличием таких полезных веществ как бета-каротин и флавоноиды.
Капуста – при чем любая: брюссельская, брокколи, белокочанная. Этот овощ активизирует действие энзимов находящихся в нашей печени, которые отвечают за нейтрализацию токсинов.
Чеснок – вещества и полезные микроэлементы содержащиеся в чесноке стимулируют работу нашей печени, аллицин и селена являются её защитниками от большинства негативных факторов. Доза даже в один зубчик ежедневно, будет крайне полезна для здоровья.
Орехи – данный продукт богат аргинином – основной аминокислотой нашего организма, которая укрепляет и нормализирует практически все системы нашего организма, а жирные кислоты омега-3 помогают восстанавливаться самой печени после усиленной нагрузки.
Расторопша – растение содержащее антиоксидант силимарин, который активно восстанавливает клетки органа и ограждает его от вредных токсинов. Часто принимают в профилактических целях, в виде отвара.
Спаржа - для скорейшего очищения спаржу рекомендуют употреблять ежедневно. Благодаря этому продукту активизируется деятельность таких ферментов, которые способствуют расщеплению вредных веществ в организме.