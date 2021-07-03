Шевченко рассказал, за счет чего сборная Украины постарается обыграть Англию на Евро-2020

Шевченко рассказал, за счет чего сборная Украины постарается обыграть Англию на Евро-20203
- 3.07.2021, 19:28
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Сегодня станет известна вторая пара полуфиналистов Евро-2020.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, за счет чего его команда постарается обыграть Англию в четвертьфинале чемпионата Европы-2020, пишет nv.ua.
«Я думаю, что английские футболисты, играя в одном из самых лучших чемпионатов, привыкли к таким нагрузкам. Наши футболисты, которые играют в Чемпионате Украины, не имеют такой интенсивности.
Говоря о восстановлении, они находятся в лучшем положении, чем мы. Но я думаю, что желание, правильный подход и менталитет, стопроцентная самоотдача будет", — сказал Шевченко.
Матч Украина — Англия состоится сегодня, 3 июля, в Риме на Стадио Олимпико. Начало игры — в 22:00 по белорусскому времени.
Победитель пары в полуфинале сыграет с сильнейшим в дуэли сборных Чехии и Дании.