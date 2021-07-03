«Белтелеком» повышает тарифы на услуги 2 3.07.2021, 19:50

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Какие и на сколько?

Государственный оператор электросвязи повышает тарифы на ряд услуг - об этом стало известно 2 июля, пишет kp.by. Цены поднимут с 13 июля на такие услуги связи «Белтелекома» как: эфирное телевидение; абонентское телеграфирование; телефония по IP-протоколу «Максифон»; справочно-информационные, а также услуги, предоставляемые с применением аппаратно-программных средств центра обслуживания вызовов.

«Белтелеком» предлагает ознакомиться с обновленными тарифами на сайте предприятия. Судя по опубликованным данным, тариф за справку о номерах телефонов по номеру 109 составит 0,336 рубля за услугу за физических лиц.

Что касается эфирного телевидения, то такой тариф как «Эфирная ZALA: все включено» будет стоить 9,9 руб. в месяц за физлиц - на 1 рубль больше, чем сейчас. Услуга «Стандарт ТВ» подорожает тоже на 1 рубль и обойдется в 6,9 руб. ежемесячно.

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