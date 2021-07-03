Владимир Кличко с юмором поддержал сборную Украины перед матчем с Англией: видео
- 3.07.2021, 20:29
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Сборная Украины впервые в истории сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы.
Экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко записал видеообращение в поддержку сборной Украины перед четвертьфиналом Евро-2020 с Англией. Видео появилось в Twitter-аккаунте Кличко, пишет unian.net.
People are non stop asking me of what I think of the match today of Ukraine vs England?! #UEFAEURO2020 🇺🇦vs🏴 pic.twitter.com/qM3szvA1vc— Klitschko (@Klitschko) July 3, 2021
В своем обращении украинский экс-боксер с юмором обыграл слово "пропустить". Кличко подчеркнул, что сам ни за что не пропустил бы этот матч, а пропустить должен вратарь сборной Англии.
"Люди без остановки спрашивают меня, что я думаю о сегодняшнем матче Украины с Англией. Я бы ни за что не пропустил этот матч. Если кто-то и должен пропустить, то, надеюсь, что это вратарь сборной Англии, когда мяч будет лететь в сетку", - сказал Кличко.
"Давайте все смотреть, болеть за наши уважаемые страны и получать удовольствие. Удачи обеим командам, особенно "сине-желтой". Спасибо всем фанам, вы делаете эти великие события такими особенными", - сказал Кличко на английском, а затем добавил на украинском: "Слава Украине!"
Отметим также, что на видео Кличко появился в футболке сборной Украины.
Матч Украина - Англия пройдет в Риме 3 июля. Начало встречи - в 22.00.