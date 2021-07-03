Очевидец: Режим организованно автобусами свозит нелегальных мигрантов на границу 2 3.07.2021, 20:55

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На это ЕС должен дать достойный ответ Таракану.

Сбежавший из-под домашнего ареста координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» из Бреста Андрей Шарендо рассказал Charter97.org о том, что происходит на границе.

— Я лично видел, как режим Лукашенко организованно автобусами свозит нелегальных мигрантов из Ирака и Африки, просто «бомбит» ими страны страны Евросоюза.

Считаю, что это не должно остаться безнаказанным. Это настоящий акт терроризма против европейских стран. На это должен быть дан достойный ответ — усиление санкций.

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