Очевидец: Режим организованно автобусами свозит нелегальных мигрантов на границу

Очевидец: Режим организованно автобусами свозит нелегальных мигрантов на границу2
- 3.07.2021, 20:55
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На это ЕС должен дать достойный ответ Таракану.
Сбежавший из-под домашнего ареста координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» из Бреста Андрей Шарендо рассказал Charter97.org о том, что происходит на границе.
— Я лично видел, как режим Лукашенко организованно автобусами свозит нелегальных мигрантов из Ирака и Африки, просто «бомбит» ими страны страны Евросоюза.
Считаю, что это не должно остаться безнаказанным. Это настоящий акт терроризма против европейских стран. На это должен быть дан достойный ответ — усиление санкций.