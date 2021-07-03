закрыть
3 июля 2021, суббота, 21:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Очевидец: Режим организованно автобусами свозит нелегальных мигрантов на границу

2
  • 3.07.2021, 20:55
  • 2,072
Очевидец: Режим организованно автобусами свозит нелегальных мигрантов на границу

На это ЕС должен дать достойный ответ Таракану.

Сбежавший из-под домашнего ареста координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» из Бреста Андрей Шарендо рассказал Charter97.org о том, что происходит на границе.

— Я лично видел, как режим Лукашенко организованно автобусами свозит нелегальных мигрантов из Ирака и Африки, просто «бомбит» ими страны страны Евросоюза.

Считаю, что это не должно остаться безнаказанным. Это настоящий акт терроризма против европейских стран. На это должен быть дан достойный ответ — усиление санкций.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Теперь тем более не забудем, не простим
Теперь тем более не забудем, не простим Ирина Халип
Санкции, которые могут стать толчком к переменам
Санкции, которые могут стать толчком к переменам Валерий Карбалевич
Двое на хуторе, не считая нечистой силы
Двое на хуторе, не считая нечистой силы Владимир Халип
Таракана нужно бить прямо в темечко
Таракана нужно бить прямо в темечко Артем Черников