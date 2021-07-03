Лавров, Крым и «правила» Виталий Портников, Крым.Реалии

3.07.2021, 21:23

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Как это часто бывает с пропагандистами режимов, Лавров сам противоречит собственной логике.

В новой статье, опубликованной одновременно журналом «Россия в глобальной политике» и изданием «Коммерсантъ», министр иностранных дел России Сергей Лавров пытается призвать цивилизованный мир уважать правила авторитаризма и «не мешать» российскому режиму устанавливать эти правила не только в собственной стране, но и в соседних государствах. Но, как это часто бывает с пропагандистами авторитарных режимов, Сергей Лавров сам противоречит собственной логике, когда запутывается в исторических примерах.

Разумеется, глава российского внешнеполитического ведомства не мог обойтись без Крыма. «Когда же принцип самоопределения противоречит геополитическим интересам Запада, как в случае свободного волеизъявления жителей Крыма в пользу единой судьбы с Россией, про него забывают и гневно осуждают свободный выбор людей, наказывают их санкциями», – указывает Лавров. Ну а что же на другой чаше весов, что должно доказать «двойные стандарты» Запада? «Когда выгодно – абсолютным «правилом» признается право народов на самоопределение. В этом ряду – Мальвины за 12 тысяч км от Великобритании…»

Давайте просто остановимся на этих самых Мальвинах. Тем более, что большинство читателей вряд ли найдет их на географических картах. Причем не только большинство читателей в Украине, но и большинство соотечественников Сергея Лаврова. Потому что на российских географических картах Мальвин тоже нет. А есть Фолклендские острова – заморская территория Великобритании. Мальвинскими островами Фолкленды называют в Аргентине, эта страна предъявляет свои претензии на Фолкленды – примерно так, как Россия обосновывает свои права на Крымский полуостров. Но с точки зрения международного права Фолкленды – это британская, а не аргентинская территория. Точно так же, как с точки зрения международного права Крым – это территория Украины, а не России.

В 1982 году авторитарный режим Аргентины, который вполне сравним с авторитарным режимом России, решил, что «Мальвины наши», и оккупировал эту территорию – примерно так, как в 2014 году Россия оккупировала Крым. И я не сомневаюсь, что если бы аргентинская хунта утвердилась на Фолклендах, она бы провела референдум о присоединении территории к Аргентине, а несогласных бы изгнала или истребила – в этом у тогдашних правителей Аргентины был богатый опыт.

Однако тогдашняя глава правительства Соединенного Королевства Маргарет Тэтчер решила не сдаваться и направила к берегам Фолклендских островов военно-морские силы Великобритании. И британцам удалось отстоять свой суверенитет. А аргентинские правители отправились туда, куда они и должны были отправиться – в тюремные камеры. Тогдашнего президента страны Леопольдо Галтьери не просто посадили в тюрьму на несколько лет. Его исключили из списка президентов страны, как и других авторитарных правителей в погонах. И, кстати, самый важный урок из фолклендской авантюры аргентинцы вынесли. После падения диктатуры в стране больше никогда не было переворотов и авторитаризма. Аргентина теперь не Россия.

Так что в истории с Крымом Россия Путина играла вовсе не роль Великобритании. Она, уверен, играла роль Аргентины времен хунты – знакомое Путину и Лаврову слово, да? Просто Аргентина столкнулась с одной из самых сильных в военном отношении стран мира. А Россия напала на более слабую страну в момент дестабилизации ситуации. Или, может быть, на момент нападения на Крым бежавший президент Украины Виктор Янукович был не в России? Я что-то путаю?

Поэтому правила на самом деле – они одни, что бы там ни выдумывал Сергей Лавров. И Аргентина времен военной хунты, и Россия времен Путина пошли на откровенное нарушение международного права. Просто в случае с Аргентиной нарушителя удалось остановить, а в случае с Россией – нет. И оккупированная украинская территория остается под российским контролем. Уверен – пока что.

Но никаких «двойных стандартов Запада» во всем этом не наблюдается, как видим. Стандарт один – международное право нужно уважать. Даже Сергею Лаврову.

Виталий Портников, Крым.Реалии

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