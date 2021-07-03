Какой будет погода в воскресенье 3.07.2021, 21:29

Прогноз синоптиков на 4-5 июля.

4 июля погодные условия продолжат определять область пониженного атмосферного давления и фронтальные разделы, пишет сайт pogoda.by. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы.

Ветер северо-восточный, восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальнаяночью +12..+19°С, максимальная днем +23..+28°С.

5 июля рост атмосферного давления будет способствовать уменьшению количества облачности и осадков. Ожидается переменная облачность. Местами по стране пройдут кратковременные дожди,в отдельных районах прогремят грозы. Ветер восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +13.. +19°С, максимальная в разгар дня +24.. +29°С.

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