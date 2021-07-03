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В центре Бреста после ливня улицы превратились в реки: фото

  • 3.07.2021, 21:53
  • 10,082
В центре Бреста после ливня улицы превратились в реки: фото
фОТО: b-g.by

Почти как в Минске неделю назад.

Ровно неделю назад из-за ливня оказались затоплены некоторые районы белорусской столицы – уровень воды, по оценкам экстренных служб, достигал полуметра. Некоторых людей и автотранспорт пришлось эвакуировать спасателям.

А спустя неделю сильный ливень прошел в Бресте. В результате центральные улицы города, как и уже бывало во время сильных осадков, превратились в реки. Как преодолевали водные преграды люди и автомобили – в фоторепортаже «БГ».

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