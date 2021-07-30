Власти ввели регулирование цен на технику 30.07.2021, 7:38

Под регулирование попал целый ряд товаров.

Совет министров ввел государственное регулирование на технику, которая поставляется в рамках реализации государственных программ. Постановление №434 от 28 июля сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу после опубликования.

Документом ограничен предельный норматив рентабельности, которые используется для определения суммы прибыли и включается в отпускные цены производителей. Он должен составлять не более 15%.

Под регулирование попали следующие товары:

погрузчики,

тракторы,

плуги,

сеялки и сажалки,

машины для внесения удобрений,

косилки,

грабли и ворошилки,

пресс-подборщики,

комбайны,

прицепы и полуприцепы,

машины для приготовления кормов,

лесозаготовительная техника,

раздатчики силоса,

бульдозеры,

грейдеры,

экскаваторы,

карьерные самосвалы,

автосамосвалы,

машины для очистки, сортировки или калибровки семян зерна и сухих бобовых культур,

легковые автомобили,

автобусы,

электробусы,

троллейбусы,

грузовики,

автокраны.

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