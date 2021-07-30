«С неба падает пепел. Дорога горит, а по ней ехать в аэропорт» 3 30.07.2021, 7:43

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Фото: Алеся Павлинская / Facebook

Украинцы рассказали о пожарах в Турции.

Пожары в Турции приблизились к курортам на побережье Средиземного моря, где отдыхают в том числе украинцы, пишет "Гордон".

Алеся Павлинская, семья которой отдыхала в Ичмелере (курорт вблизи города Мармарис), рассказала в Facebook, что в аэропорт им пришлось плыть на катере, так как дороги в дыму.

Перед этим она писала, что "дорога на Мармарис горит, а по ней полтора часа ехать в аэропорт".

Также Павлинская публиковала видео, снятое в Ичмелере. В комментарии "BBC News Україна" женщина сообщила, что из отеля видела стену огня.

"Еще вчера видели лишь столбы дыма в лесу, а уже сегодня утром мы проснулись, вышли на улицу, уже стоит запах гари, а столб дыма раз в 10 больше, а с неба потихоньку падает пепел", – рассказала телерадиостанции украинка Алина Федяй-Зырянская, которая отдыхает в Сиде (город между Антальей и Манавгатом).

По ее словам, в отеле все работает, но несколько раз выключался свет. Женщина волнуется, как будут работать аэропорты.

Лилия Торосян, которая живет в Сиде, говорит, что выйти из дома невозможно: "Вонь страшная. Кроме того, что жарко, еще идет жар от пожара".

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