Белорусские власти решили «запломбировать» фуры из Литвы 13 30.07.2021, 7:54

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иллюстрационное фото

Нововведения для водителей-дальнобойщиков.

Правительство приняло постановление, согласно которому все ввозимые автотранспортом с территории Литвы в Беларусь в обязательном порядке должны оснащаться спутниковыми навигационными пломбами. Соответствующий документ опубликован 30 июля на Национальном правовом интернет-портале, обращает внимание zerkalo.io.

Документом вносятся изменения в предыдущее постановление правительства от 25 мая 2020 года № 311, которое регулировало использование пломб. Тогда было принято решение, что навигационные устройства (пломбы) в обязательном порядке применяются в случае нарушения водителями-дальнобойщиками антикоронавирусных мер, а также непредоставления сведений, несвоевременной уплате таможенных пошлин, налогов и так далее.

В новом постановлении эта часть дополнилась пунктом следующего содержания: «Навигационные устройства (пломбы) применяются в обязательном порядке при ввозе товаров автомобильным транспортом в Республику Беларусь с территории Литовской Республики».

Это не будет касаться грузов, следующих транзитом через Литву из Калининграда в Россию, а также тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, проезд которых предусматривает наличие специального разрешения.

Постановление вступает в силу после официального опубликования — то есть 30 августа 2021 года.

Что это за пломбы?

Под навигационным устройством (пломбой) понимается устройство, функционирующее с использованием технологии навигационных спутниковых систем, которое позволяет в режиме реального времени наблюдать за передвижением транспортного средства.

Пломбы ставятся при въезде в Беларусь в пунктах пропуска. Стоимость пломбы — 3 базовых величины (87 рублей в настоящее время). Ее устанавливают таможенные органы или национальный оператор (ОДО «Белнефтегаз»).

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