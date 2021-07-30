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В Гватемале люди требуют отставки президента: в чем причина недовольства

  • 30.07.2021, 7:58
В Гватемале люди требуют отставки президента: в чем причина недовольства
фото: reuters

Протесты прошли в 20 районах страны.

В Гватемале начались массовые протесты. Люди требуют отставки действующего президента Алехандро Джамматтея, а также генерального прокурора страны.

Об этом сообщает «Новое время».

Лидеры сообществ коренных народов, социальных групп и студенческих организаций откликнулись на призыв в социальных сетях о проведении национальной акции протеста.

Протесты прошли в 20 районах страны. В некоторых местах митингующие блокировали движение транспорта.

В столице страны — городе Гватемала митингующие несли баннеры с надписью: «Джамматтея — в отставку!».

Гражданские протесты начались в стране после того, как в середине июля 2021 года генеральный прокурор Гватемалы Мария Поррас освободила от должности председателя Специальной прокуратуры по борьбе с безнаказанностью, борца с коррупцией Хуана Франсиско Сандоваля, что вызвало международное осуждение и недовольство в стране.

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