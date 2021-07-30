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Белорусский медик: У нас уникальная ситуация

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  • 30.07.2021, 8:05
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Белорусский медик: У нас уникальная ситуация
иллюстрационное фото: tut.by

Если власть сменится — у белорусской медицины прекрасные перспективы.

За последний год по политическим мотивам – за участие в протестах или «критику представителей власти» – лишились работы десятки медработников, несмотря на острую нехватку кадров (по данным общереспубликанского банка вакансий на 29 июля, Беларуси требуются более 4500 врачей, 2988 медсестер, свыше 3000 фельдшеров и санитаров).

В числе белорусских медиков, уволенных за гражданскую позицию – детский реаниматолог и неонатолог Андрей Витушко. В конце прошлого года он был вынужден покинуть РНПЦ «Мать и дитя», где проработал больше 20 лет, пишет «Салiдарнасць».

В рамках аналитического проекта «Четвертая республика» врач рассказал, как накапливались проблемы в белорусской медицине, прошла ли система здравоохранения проверку коронавирусом и какие изменения необходимы, чтобы врачам и пациентам в Беларуси не приходилось ехать за границу. Выбрали самое важное.

– В Беларуси уникальная ситуация: у нас фактически целиком сохранилась в законсервированном виде советская модель здравоохранения – «модель Семашко», где медицина жестко контролируется государством сверху донизу. Большой дисбаланс в сторону стационарного сектора – Беларусь входит в первую десятку стран мира по количеству больничных коек на душу населения. Это наследие, которое досталось нам от Советского Союза.

«Модель Семашко» формировалась с 20-30-х до начала Второй мировой войны, основной проблемой общественного здоровья были инфекционные заболевания, и чтобы с ними справиться, были необходима всеобщая вакцинация и большое количество больниц, чтобы была возможность изолировать и вылечить много людей сразу. То есть для своего времени это было довольно эффективно.

Но сейчас изменилась система общественных заболеваний – я говорил об этом еще до начала коронавируса. Доминирующей причиной смертности стали хронические заболевания, от которых умирает около 80% белорусов: это болезни сердца, легких, сосудов, онкология и диабет. Их невозможно вылечить от начала до конца, просто положив человека в больницу, поэтому во всем мире начало сокращаться количество больниц.

Беларусь, говорит доктор Витушко, тоже шла по пути сокращения стационаров, но очень медленно. После начала эпидемии коронавируса это оказалось плюсом – «в крупном городе можно было с легкостью перепрофилировать 30-40% медучреждений под прием ковидных больных, и система здравоохранения не «ляжет».

С другой стороны, именно в этот период белорусы перестали верить бодрым отчетам Минздрава о низком уровне заболеваемости – слишком сильно отличался личный опыт друзей и родных от официальной социологии.

– Ничего удивительного, – констатирует Андрей Витушко, – поскольку существующая система советская не только по форме, но и по духу. В этой системе в отношениях «врач–пациент» доктор был первым после Бога и всегда лучше знал, что делать, а пациент был кругом обязан и виноват в том, что не сохранил здоровье.

Поэтому с коммуникацией был огромный пробел. Не могу сказать, что принимающие решения люди – непрофессионалы, что они ничего не делали или делали все неправильно, но они в самом деле не понимали, что мир изменился, пациенты изменились, и коммуникация с населением – важный аспект деятельности всех госорганов. Тем более тех, кто отвечает за сохранения здоровья граждан, и тем более, в такой экстремальной ситуации, которая сложилась во всем мире с пандемией covid-19.

– Что нужно менять в белорусской системе здравоохранения? Прежде всего, поднимать ее средний уровень – массовую медицину. Начиная с банальной организации работы в амбулаторно-поликлиничной службе, где из-за целого вала бумажной работы у доктора зачастую не остается времени на нормальный прием пациентов. Плюс есть определенные вопросы к качеству образования докторов, к их мотивации – к сожалению, теперешняя система оплаты труда не стимулирует врачей развиваться, изучать эффективные способы лечения…

Мне нравится то, что сделано в этом смысле, например, в Украине – там целиком изменилась система последипломного образования врачей, и каждому доктору за определенное время нужно набрать какое-то количество баллов: посетить лекции, семинары, курсы. И если ты не набрал нужных баллов, ставится вопрос о продлении твоей лицензии.

– Идеальных систем здравоохранения нет нигде в мире, это утопия и недостижимая вещь. Всегда будут недовольные качеством лечения. К тому же оценка «идеальной системы» очень отличается с точки зрения медработника и пациента.

Для меня хорошей системой была бы справедливая, на самом деле доступная для всех граждан Беларуси, где по-настоящему выдерживаются стандарты оказания медпомощи, и нет дискриминации, скажем, по месту жительства. Увы, сейчас это недостижимо, во многих малых городах доктора не задерживаются и, едва набравшись опыта, уезжают.

Хотелось бы больше свободы на разных уровнях: чтобы у работников системы здравоохранения было больше прав и больше возможностей оценивать организацию работы медучреждения, чтобы медики были не чистыми исполнителями, «винтиками», а могли влиять на принятие решений во имя здоровья пациентов.

– У Всемирной организации здравоохранения было интересное исследование: в какие сферы наиболее выгодно вкладываться с точки зрения улучшения здоровья населения Беларуси. Так вот, развитие первичного звена медицины оказалось далеко не на первом месте. В лидерах оказалась борьбе с курением, употреблением соли и увеличением ежедневной физической активности.

В ближайшие лет пять мы явно не сможем замахнуться на такой же уровень общественного здоровья, как в Германии или в Литве. Но у нас блестящие перспективы – в первую очередь за счет того, что все наши соседи, и Литва, и Польша, и Латвия, и Эстония уже прошли путь реформирования системы здравоохранения, и мы можем взять из их опыта лучшее, адаптировать под себя и пройти этот путь гораздо быстрее.

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