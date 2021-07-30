Российские банки столкнулись с дефицитом рублей 1 30.07.2021, 8:25

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Нехватка ликвидности затронула даже топ-игроков рынка.

Российский межбанковский рынок столкнулся с дефицитом рублевой ликвидности после оттока денег в бюджет и операций ЦБ, забравших из системы более 2 трлн росс. рублей за несколько дней, пишет finanz.ru.

Ставка MosPrime, отражающая стоимость рублевых кредитов овернайт, подскочила с 6,4% в понедельник до 7,19% в четверг - максимума с сентября 2019 года.

Деньги на межбанке подорожали на все сроки: MosPrime на 7 дней улетела к отметке 7,15% годовых, хотя начинала неделю на уровне 6,54%. Кредиты на месяц стали стоить 6,93% против 6,72% три дня назад.

«Ставки говорят о явном локальном дефиците рублевых средств», - отмечает ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.

Нехватка ликвидности затронула даже топ-игроков. Ставка RUONIA, которая отслеживает операции крупнейших банков по необеспеченному межбанковскому кредитованию, в среду взлетела с 6,24% до 6,59%.

В погоне за ликвидностью банки устремились на рынок свопов, собрав все доступное предложение в биржевом «стакане»: ставка овернайт в среду подскакивала до 7,5% - уровня, на котором рубли предлагает ЦБ.

Дефицит российских рублей вызвали налоговые платежи в бюджет и депозитные операции центробанка, отмечают аналитики Сбербанк CIB.

Во вторник регулятор провел аукцион недельных депозитов, на которые банки разместили 1,8 трлн росс. рублей - на 400 млрд больше, чем неделей ранее.

В тот же день около 900 млрд росс. рублей из системы забрал бюджет в рамках платежей по налогу на добычу полезных ископаемых.

Суммарный отток ликвидности в связи с налоговыми платежами и расчетами по операциям ЦБ достиг 2,2 трлн росс. рублей, оценивают в Сбербанк CIB.

В результате остатки банков на корсчетах в ЦБ сжались до 3-месячного минимума в 1,8 трлн росс. рублей, ниже которого опускались дважды в этом году. Это на 200 млрд росс. рублей ниже требуемого уровня, следует из оценок Сбербанк CIB. Аналитики прогнозируют, что дефицит рублевой ликвидности сохранится до начала следующей недели.

Исправить ситуацию могут операции Казнчейства, которое размещает в банках свободные остатки: в четверг ведомство предложило 100 млрд росс. рублей на 63 дня при спросе в 173 млрд.

Дефицит ликвидности «отражается также на укреплении рубля», отмечает Кочетков.

В четверг курс доллара с расчетами «завтра» на МосБирже обновил минимум с начала июня - 73,0125 рубля. Евро удержался ниже отметки 87 и на 20.40 по минскому времени торгуется по 86,8675 росс. рубля.

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