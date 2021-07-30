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Москва и Пекин осуществляют «сомнительные операции» в космосе

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  • 30.07.2021, 8:40
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Москва и Пекин осуществляют «сомнительные операции» в космосе

Об этом заявили в ВВС Британии.

Военное командование Великобритании считает, что деятельность России и Китая в космосе представляет угрозу для безопасности страны. Об этом заявил начальник штаба ВВС Соединенного Королевства Майкл Уигстон, цитирует The Daily Telegraph «МБХ медиа».

По его утверждению, Москва и Пекин осуществляют «сомнительные операции» в космосе, в том числе проводят полеты собственных спутников в непосредственной близости от других, а также на ежедневной основе занимаются иной опасной деятельностью, которая может привести к уничтожению спутников третьих стран.

Уигстон предположил, что Россия и Китай собирают разведывательные данные в космосе, поскольку, согласно британскому военачальнику, есть основания полагать, что будущие конфликты «будут выигрываться или проигрываться в космическом пространстве». Он также выступил с утверждением, что за последний год Россия разместила целый ряд спутников, которые «имеют характеристики оружия».

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