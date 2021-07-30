Нас миллионы Telegram-канал «Баста!»

30.07.2021, 8:51

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фото: nn.by

Белорус, помни, ты не один!

Белорусы! Нам всем сейчас тяжело, как никогда. Многие устали, кто-то опустил руки, а кто-то, сквозь зубы, продолжает идти вперед. Иногда может показаться, что мы остались одни. Тогда встает вопрос: «А что я могу один?» Ведь кажется, что если я не пойду на работу, если поделюсь новостью в соцсетях, не буду покупать продукты провластных производителей, буду гулять в воскресенье, это ничего не изменит... ведь я один.

Хотя, подождите... нас 10 миллионов!

Вспомните театральный этюд времен перестройки. В нем каждый человек выходил на сцену и говорил всего одну фразу: «А что я могу один?» и, когда на сцене собралась уже толпа людей, они продолжили говорить эту фразу. Но их было уже невероятно много. Так вот. Белорус, помни, ты не один! Нас миллионы!

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