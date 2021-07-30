Появились подробности о штамме коронавируса «лямбда» 9 30.07.2021, 8:52

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фото: adobestock

Он получил распространение в Южной Америке.

Штамм коронавируса "лямбда", получивший распространение в Южной Америке, обладает повышенной заразностью и устойчивостью к иммунитету, выяснили японские ученые, препринт исследования опубликован на ресурсе bioRxiv

Об этом пишет РИА "Новости".

Они указывают, что лямбда-штамм обладает мутацией, которая обеспечивает "уклонение" от нейтрализующих антител.

Вариант коронавируса "лямбда" был впервые выявлен в Перу в 2020 году. В июле в ВОЗ сообщили о распространении этого штамма более чем в 30 странах, преимущественно в Южной и Северной Америке.

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