Олег Басилашвили — белорусским властям: Дайте людям спокойно выбирать 10 30.07.2021, 9:03

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Олег Басилашвили

Известный актер поддержал протестующих белорусов.

В августе 2020 года ведущий актер Российского государственного академического Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова (БДТ) народный артист СССР Олег Басилашвили высказался о белорусских протестах. Не изменилась ли его позиция сейчас? Газета «Белорусы и рынок» связалась с Олегом Валериановичем, объяснила, почему интересуется его нынешней позицией, поговорила о том, насколько важно мнение интеллигенции в гражданском протесте, и не только об этом.

В августе 2020 года дочь легенды БДТ журналист Ксения Басилашвили — обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» по вопросам культуры, по просьбе отца опубликовала на своей странице в фейсбуке его послание — «с надеждой, что слова солидарности долетят до Минска». В нем Олег Басилашвили выразил поддержку «белорусским театральным собратьям, а также художественному руководителю театра имени Янки Купалы режиссеру Николаю Пинигину и другим белорусам, которые осмелились высказать свое мнение.

Отметим, что позиция народного артиста очень часто расходилась с генеральной линией Кремля. В 2008 году, на фоне «патриотической истерии», он назвал оккупацией действия российских войск в Южной Осетии, а в 2014-м выступил против аннексии Россией Крыма.

— Олег Валерианович, в августе 2020-го вы выступили в поддержку протестовавших белорусов. Что связывает вас с Беларусью? В каких городах бывали? Какие впечатления остались?

— Где бы ни происходило попрание правил, прописанных в Конституции другой страны, я всегда нахожусь на стороне тех людей, которые защищают Основной закон, принятый ими в том или ином государстве. Поэтому я целиком и полностью на стороне тех людей, которые требовали и требуют соблюдения прав, предоставленных им Конституцией. В данном случае — Конституцией Беларуси.

В вашей стране я бывал неоднократно, чаще всего с гастролями в Минске. С Беларусью меня связывают прежде всего тесные, теплые взаимоотношения с бывшим руководителем вашего главного театра Николаем Пинигиным. Мы с ним познакомились, когда он пришел в Большой драматический театр. Николай Николаевич и с Товстоноговым работал, и после его ухода ставил у нас спектакли. Так что мы к нему относимся с большим уважением и любовью и желаем ему всего самого доброго. Я знаю, что сейчас Пинигин не имеет возможности работать в Купаловском театре. Мне бы очень хотелось пожелать ему, чтобы он смог вернуться в тот театр, от которого его отлучили. Чтобы он по-прежнему работал в том Академическом театре, в котором он работал раньше, также как и его артисты, лишенные сейчас такой возможности. Сегодня многие белорусы, выходившие на улицы белорусских городов во время протестов, сидят по тюрьмам. Я против этого.

— Николай Пинигин также против…

— Я считаю, что вынужденно уехавший из Беларуси Николай Николаевич в своих протестах прав, и в этом отношении являюсь соратником Пинигина. Не мое дело вмешиваться в политические дела другой страны, но я бы хотел, чтобы тюрьмы там были свободны от людей, вина которых заключается только в одном: что они в мирном протесте, нигде не разбив ни одного стекла, не перевернув ни одной машины, тысячами, сотнями тысяч вышли на улицы Минска и других городов и долгое время требовали осуществления своих прав.

— Насколько важна роль интеллигенции в гражданском протесте?

— Она очень важна, очень. Но не только она. Роль любого человека в гражданском протесте, в общественной, политической жизни важна, если он гражданин. Если он заботится о будущем своей страны, о будущем своих детей, внуков и правнуков.

— Я считаю, что голос людей культуры, науки, медицины очень важен. Но эти люди, являющиеся «золотым активом нации» и активно протестовавшие против результатов выборов и насилия силовиков, сейчас подвергаются прессингу…

— Не знаю точно, сколько человек пострадало с августа прошлого года, каковы эти репрессии (российские СМИ сейчас об этом замолчали), но догадываюсь, судя по первым шагам белорусской власти. Я видел Лукашенко, который ходил по Минску с автоматом, и понимал, что интеллигенция, и не только она, — все, кто вышел требовать соблюдения своих законных прав, записанных в белорусской Конституции, что эти люди будут подвергнуты репрессиям. Что происходит сейчас, я просто не знаю: наши газеты, телевидение и радио предпочитают об этом не очень громко говорить.

— Но при этом некоторые российские представители эстрады, зная, что репрессии в Беларуси носят массовый характер, о чем им в соцсетях пишут белорусы, тем не менее едут выступать на тот же «Славянский базар». Даже несмотря на то, что в соцсетях их призывают не делать этого…

— Понимаете, в чем дело… Артисты едут в гости к гражданам другой страны, для того чтобы доставить зрителям удовольствие. Певцы, чтецы, танцоры, музыканты… Что в этом плохого? Они своим приездом не то чтобы поддерживают какой-то режим, они приезжают к зрителям, которые их ждут, — вот и все. Мне так кажется. Впрочем, может, я ошибаюсь, и необходим бойкот такого рода мероприятий. Не знаю, под каким флагом они проходят, но считаю, что культура, какому бы народу она ни принадлежала, она всеобъемлюща и она всеобщее достояние. Что украинская, что российская, что белорусская, что грузинская или эвенская. Это все культура, которая объединяет наши народы. И которая, в общем-то, мешает жить нашим властям предержащим. Поэтому я считаю, что надо всячески поддерживать культурные связи, которые служат связующим звеном что украинского, что белорусского, что грузинского, что армянского или русского народов.

— Пропагандисты пугают белорусов тем, что при смене власти все развалится и наступят 90-е. Как вы относитесь к подобным заявлениям?

— Кто эти люди, дающие такие прогнозы?.. Дайте людям свободно, подчеркиваю — свободно, выбрать того, кого они хотят видеть во главе страны. Если это будет Лукашенко — флаг ему в руки. Кто-то другой — так тому и быть. А через четыре года станет видно, на что способен этот человек. Если он хорошо «вел хозяйство» — дадут ему еще один срок, плохо — уберут и поставят вместо него другого. Так должно быть, и все это должно проходить под контролем, чтобы все шло под контролем, чтобы не было самовольства, чтобы все шло точно в рамках закона Республики Беларусь.

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