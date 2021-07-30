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Байден объявил о вакцинации федеральных госслужащих

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  • 30.07.2021, 9:33
Байден объявил о вакцинации федеральных госслужащих
джо байден
фото: reuters

В США насчитывается более двух миллионов гражданских госслужащих.

Все служащие федерального правительства США должны будут пройти вакцинацию от COVID-19 или регулярно делать анализы и принимать иные меры по сдерживанию распространения вируса. Об этом объявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Федеральное правительство – крупнейший работодатель, и шаг Байдена может послужить примером для частных предприятий и других учреждений на фоне роста заболеваемости из-за штамма "дельта", пишет "Голос Америки".

По словам источников, вводить обязательную вакцинацию федеральных служащих под угрозой увольнения не планируется.

По данным на 2020 год, в Соединенных Штатах насчитывается более двух миллионов гражданских госслужащих.

Национальный профсоюз госслужащих, в который входят 34 министерства и агентства, заявил, что поддерживает усилия по вакцинации от коронавируса, и призвал учреждения предоставить работникам выходные дни для того, чтобы они могли сделать прививку и оправиться от возможных побочных эффектов.

США находятся на первом месте в мире по заболеваемости коронавирусом. С начала пандемии в стране заболели более 35,5 миллионов человек. Умерли более 600 тысяч пациентов. Полностью вакцинировано почти 50 процентов жителей.

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