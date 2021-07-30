«Видела сегодня в магазине патруль. В очереди с ними никто не хотел стоять» 26 30.07.2021, 9:40

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иллюстрационное фото

Наблюдения из Минска.

А вы тоже чувствуете этот неуловимый запах тлена вокруг, пишет в «Фейсбуке» педагог и блогер Анна Северинец. Видите этот чумазый город, битком набитые мусорки, немытые стекла и витрины? И люди, люди... Какие-то заторможенные, равнодушные, и даже если стараются что-то сделать из своих служебных обязанностей - все делается в режиме «ай, все равно завтра увольняюсь».

Никто ничего не планирует назавтра, да, день пережить.

Нельзя, нельзя облить муравейник кипятком - и ждать, что он будет такой же, как до кипятка.

Видела сегодня в магазине патруль. Молоденькие мальчики, ну годков семнадцать-восемнадцать, плечики узенькие, мальчишеские, дубинки эти по ногам болтаются. Стояли, долго выбирали булочки. Взяли две на всех, заплатили что-то около рубль пятьдесят и пошли стайкой. В очереди с ними никто не хотел стоять, я только пристроилась, посмотреть.

Я когда на них смотрю, мне их сильно жаль, этих мальчиков.

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