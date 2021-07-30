Уроженка Минска выиграла серебрянную медаль на Олимпиаде в Токио 1 30.07.2021, 9:45

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Анна Пракатень

Фото: vk.com/olympic_russia

Но в составе сборной России.

В Одайбе (Япония) на арене «Си Форест Вотервей» состоялся финальный заезд Олимпийских игр — 2020 по академической гребле в одиночке у женщин на дистанцию 2000 м, по итогам которого представительница России Анна Пракатень продемонстрировала время 7:17.39 и заняла второе место, выиграв серебряную медаль соревнований, пишет «Чемпионат».

Анна Пракатень родилась в Минске, училась в Белорусском государственном университете физического воспитания. В том же Минске в 2005 году Пракатень впервые занялась спортом.

В Беларуси Пракатень жила и выступала под фамилией Сычева. Она много раз мелькала в списке перспективных спортсменов по академической гребле. На чемпионате Европы-2015 Анна Сычева была заявлена в составе белорусской восьмерки, такая же история – на чемпионате мира-2014. За Беларусь Пракатень не выступает с 2016 года.

Интересный момент: в шапке профиля в соцсети Instagram у Анны Пракатень написано «белоруска».

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