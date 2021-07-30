закрыть
30 июля 2021, пятница, 11:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Палата представителей США одобрила увеличение финансовой помощи Украине

  • 30.07.2021, 10:55
Палата представителей США одобрила увеличение финансовой помощи Украине

Теперь дело за Сенатом и Джо Байденом.

Палата представителей США одобрила законопроект о финансировании Государственного департамента США в 2022 году, который в том числе предусматривает увеличение размера помощи Украине и содержит поправку о санкциях против "Северного потока-2".

Об этом пишет "Европейская правда".

На различные программы для Украины предусмотрено более 480 млн долларов, в том числе 125 млн - на политику безопасности помощи.

"По законопроектом, общая сумма средств, которые должны быть выделены на реализацию программ помощи Украине по линии Государственного департамента, Агентства США по международному развитию и связанных программ составляет не менее 481 500 000 долларов, что на 28,5 млн больше, чем в текущем году. Из этого бюджета 125 млн долларов будут выделены на цели помощи Украине в сфере безопасности по статье "Международное военное финансирование", на 10 млн больше, чем в 2021 году", - отмечает посольство.

Далее проект должен быть рассмотрен и одобрен в Сенате, а после этого - подписан президентом США.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь Стася Глинник
Пациента ждет смирительная рубашка
Пациента ждет смирительная рубашка Артем Черников
Одинокий режим снимет двушку с раскладушкой
Одинокий режим снимет двушку с раскладушкой Владимир Халип
Причин начать трудовой бунт — множество
Причин начать трудовой бунт — множество Телеграм-канал БОР