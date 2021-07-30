В Австрии разработали эко-бетон 30.07.2021, 11:09

При его производстве выбрасывается на четверть меньше парникового газа, чем при производстве обычного бетона.

В австрийском городе Грац разработали экологичный бетон. При его производстве в атмосферу выбрасывается на четверть меньше парникового газа CO2, чем при производстве обычного бетона, пишет «Евро пульс».

Этот бетон дополнен так называемыми эко- и микро-наполнителями, что и сделало его более экологичным. При этом все основные требования к свойствам бетона – технологичность, прочность и долговечность – сохраняются.

Чтобы исследовать, как эко-бетон работает на практике по сравнению с обычным бетоном, был построен построен туннель с двумя стенами – левая из обычного бетона, а правая из эко-бетона. Если результат эксперимента будет положительным, то ряд австрийских компаний будет использовать эко-бетон в крупных проектах.

Недавно в Швеции изобрели бетон для хранения электроэнергии, который к тому же обеспечивает здания 4G-соединением и питает энергией светодиодные лампы.

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