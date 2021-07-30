Сколько в Беларуси на самом деле ИП? 30.07.2021, 11:23

3,014

иллюстрационное фото БалаПАН

Эксперты разбирались с цифрами.

На прошлой неделе в «правительстве» обсуждали изменения в законодательство в отношении индивидуальных предпринимателей и самозанятых. В народ после этого ушло заявление Лукашенко о том, что скоро в Беларуси будет 12 млн. ИП. Myfin.by попробовал вместе с независимым экспертом Викторией Василевич разобраться, действительно ли у нас так много ипэшников и что они значат для бюджета страны.

Сколько ИП в Беларуси сейчас?

– По информации Министерства по налогам и сборам, на 1 января 2021 года в Беларуси было зарегистрировано 269 501 индивидуальный предприниматель. На 1 июня 2021 года их стало всего-то 272 968, – рост мизерный, и вряд ли в ближайшие годы можно будет говорить о том, что их будет даже 300 тысяч.

Доля ИП в ВВП Беларуси – мизерные 3 %. Почти половина всех ИП – в Минске и области (30% и 17% соответственно), в остальных областях примерно одинаково: меньше всего в Витебском регионе (8,7%), больше – в Брестском (13,3%). Это соотношение практически неизменно в последнее десятилетие.

Количественно – 20 тыс предпринимателей на область – разве это цифра в масштабе «12 миллионов»?! Это грустный итог подавления экономической инициативы и создания сложной системы существования предпринимателей, особенно на периферии.

Но у нас есть еще и ремесленники. Может, их тоже сюда приписали?

– Статистика самозанятых могла бы чуть улучшить общую статистику численности ИП, конечно. Но, по официальным данным, в стране 40 тысяч ремесленников.

Много ли у нас ИП по сравнению с другими странами?

– Нет. Не сравнивая с государствами Евросоюза, где к частной инициативе относятся иначе очень давно, можно привести в пример Россию – там каждый 44-й житель страны – ИП (хоть и называются они по-другому).

В РФ на самом высоком уровне признано, что столь низкая вовлеченность граждан в самостоятельную экономическую деятельность – проблема для государства, в этой связи там принята госпрограмма развития этого сектора. У нас в среднем каждый 34-й житель является индивидуальным предпринимателем – разница небольшая, и она, судя по всему будет сокращаться даже в сравнении с РФ, где ИП тоже далеко не 12 млн.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».