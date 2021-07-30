закрыть
30 июля 2021, пятница, 12:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сколько в Беларуси на самом деле ИП?

  • 30.07.2021, 11:23
  • 3,014
Сколько в Беларуси на самом деле ИП?
иллюстрационное фото БалаПАН

Эксперты разбирались с цифрами.

На прошлой неделе в «правительстве» обсуждали изменения в законодательство в отношении индивидуальных предпринимателей и самозанятых. В народ после этого ушло заявление Лукашенко о том, что скоро в Беларуси будет 12 млн. ИП. Myfin.by попробовал вместе с независимым экспертом Викторией Василевич разобраться, действительно ли у нас так много ипэшников и что они значат для бюджета страны.

Сколько ИП в Беларуси сейчас?

– По информации Министерства по налогам и сборам, на 1 января 2021 года в Беларуси было зарегистрировано 269 501 индивидуальный предприниматель. На 1 июня 2021 года их стало всего-то 272 968, – рост мизерный, и вряд ли в ближайшие годы можно будет говорить о том, что их будет даже 300 тысяч.

Доля ИП в ВВП Беларуси – мизерные 3 %. Почти половина всех ИП – в Минске и области (30% и 17% соответственно), в остальных областях примерно одинаково: меньше всего в Витебском регионе (8,7%), больше – в Брестском (13,3%). Это соотношение практически неизменно в последнее десятилетие.

Количественно – 20 тыс предпринимателей на область – разве это цифра в масштабе «12 миллионов»?! Это грустный итог подавления экономической инициативы и создания сложной системы существования предпринимателей, особенно на периферии.

Но у нас есть еще и ремесленники. Может, их тоже сюда приписали?

– Статистика самозанятых могла бы чуть улучшить общую статистику численности ИП, конечно. Но, по официальным данным, в стране 40 тысяч ремесленников.

Много ли у нас ИП по сравнению с другими странами?

– Нет. Не сравнивая с государствами Евросоюза, где к частной инициативе относятся иначе очень давно, можно привести в пример Россию – там каждый 44-й житель страны – ИП (хоть и называются они по-другому).

В РФ на самом высоком уровне признано, что столь низкая вовлеченность граждан в самостоятельную экономическую деятельность – проблема для государства, в этой связи там принята госпрограмма развития этого сектора. У нас в среднем каждый 34-й житель является индивидуальным предпринимателем – разница небольшая, и она, судя по всему будет сокращаться даже в сравнении с РФ, где ИП тоже далеко не 12 млн.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Всенародная сцепка
Всенародная сцепка Ирина Халип
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь Стася Глинник
Пациента ждет смирительная рубашка
Пациента ждет смирительная рубашка Артем Черников
Одинокий режим снимет двушку с раскладушкой
Одинокий режим снимет двушку с раскладушкой Владимир Халип