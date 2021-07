Ученые сравнили штамм «Дельта» с ветрянкой и рассказали, передается ли он вакцинированным 30.07.2021, 11:50

Подробная характеристика мутировавшего штамма коронавируса.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США распространили информацию, которая дает подробную характеристику мутировавшего штамма "Дельта". Во внутренней презентации, на которую ссылаются The New York Times и The Washington Post, речь идет о том, что этот вариант ковида более заразный, пишет zn.ua.

Также он проще преодолевает защиту вакцины и вызывает тяжелое течение заболевания.

"Вакцинированные люди с так называемыми прорывными инфекциями варианта "Дельта" несут в носу и горле столько же вируса, сколько невакцинированные люди, и могут с такой же легкостью распространять его, хотя и реже", — заявила доктор Рошель Валенски.

По ее словам, "Дельта" редко передается от вакцинированных людей, однако иногда это все же случается. Ученые считают, что таких случаев существует больше, чем принято считать.

В дополнение передача штамма "Дельта" является более интенсивной, чем любых других известных вирусов. Речь идет о MERS, SARS, Ebola, простуде, сезонном гриппе и ветряной оспе. В документе сказано, что этот вариант COVID-19 так же заразен как ветрянка.

СМИ считают, что тон презентации Центра контроля и профилактики заболеваний США сигнализирует об определенной тревоге из-за того, что "Дельта" уже распространяется в стране.

NYT отмечает, что уровень вируса в организме тех людей, у которых обнаружили "Дельту" в тысячу раз больше, чем у тех, у кого фиксировали коронавирус как только о нем стало известно. Исследования также показывают, что при мутировавшем ковиде в дыхательных путях больного в 10 раз больше вируса, чем у тех, кто заразился штаммом "Альфа", который тоже считается довольно заразным (речь идет о варианте, который впервые обнаружили в Британии).

Выводы CDC просты: люди со слабым иммунитетом должны пользоваться защитными масками даже в тех местах, где передачу вируса нельзя считать высокой; то же касается и вакцинированных граждан, или тех, кто контактирует с детьми; очевидно, это касается людей из групп риска. В Центре предупредили, что заражению и смерти сейчас может противостоять только вакцина.

