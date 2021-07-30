Никита Мелкозеров о провале белорусских футболистов: Приехали, ребята 30.07.2021, 11:56

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Никита Мелкозеров

Лучше бы политзекам письма написали.

Журналист, автор канала «Жизнь-малина» Никита Мелкозеров прокомментировал в Instagram вылет белорусских футбольных клубов из Еврокубков:

— Приехали, ребята. Государство же все для футбола делает. А вы за него письма подписали. Лучше бы политзекам написали. Порадовали симпатичных людей. Простите за эмоции.

Напомним, впервые с сезона-1998/99 белорусские клубы не прошли хотя бы один квалификационный раунд в еврокубках.

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