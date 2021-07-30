закрыть
30 июля 2021, пятница, 12:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые: Эйнштейн был прав

  • 30.07.2021, 12:07
Ученые: Эйнштейн был прав

Космические телескопы зафиксировали чрезвычайно яркие вспышки рентгеновского света.

Впервые в истории астрономы обнаружили свет, поступающий из-за черной дыры.

Статья об этом 28 июля была опубликована в научном журнале Nature, а выводы приводит Европейское космическое агентство.

Так, используя космические телескопы XMM-Newton и NuSTAR, международная группа ученых во главе с Дэном Уилкинсом из Стэндфордского университета в США зафиксировала чрезвычайно яркие вспышки рентгеновского света, окружавшие черную дыру.

Рентгеновские вспышки отражал газ, попадающий в дыру, а когда их активность спала, телескопы уловили слабые вспышки, которые были эхом отражавшихся от газа за черной дырой.

«Эта огромная черная дыра в 10 миллионов раз массивнее, чем наше Солнце и расположена в центре соседней спиральной галактики I Zwicky 1 на расстоянии 800 миллионов световых лет от Земли. Астрономы не ожидали увидеть что-то, приходящее с другой стороны черной дыры, поскольку свет не может вырваться из нее. Но из-за необычайной силы притяжения дыры, деформирующей пространство вокруг, световое эхо обогнуло дыру, сделавшись видимыми для XMM и NuSTAR», - отмечает Агентство.

В первую очередь ученые стремились исследовать таинственную «корону» черной дыры, являющуюся источником яркого рентгеновского света. Астрономы считают, что так называемая корона появляется благодаря газу, который непрерывно попадает в дыру и образует вокруг нее вращающийся диск - как вода, когда сливается в водосток.

Этот газовый диск нагревается до миллионов градусов и генерирует магнитные поля, свивающиеся в узлы от вращения черной дыры. В конце концов магнитное поле замыкается, выделяя энергию, хранящуюся в нем. Он нагревает все вокруг и создает корону из высокоэнергетических электронов, которые производят рентгеновский свет.

Рентгеновская вспышка в I Zwicky 1 была настолько яркой, что часть рентгеновских лучей попала на диск газа, двигающийся к черной дыре. Рентгеновские лучи, отражающиеся от газа за черной дырой, огибали ее, поэтому те меньшие вспышки попали к телескопам с опозданием.

«Эти наблюдения соответствуют предположениям Альберта Эйнштейна о том, как сила притяжения огибает свет вокруг черных дыр, - описанным в его общей теории относительности», - сообщает Европейское космическое агентство.

Ученые также отмечают, что эхо рентгеновского излучения имеет разные «цвета», которые меняются, а также зависят от того, с какого диска они отбились. Благодаря этому исследователи могут получить немало информации о том, что происходит вокруг черной дыры. Астрономы хотят использовать это для создания 3D-карты окружения черной дыры.

Еще одна загадка, которую следует раскрыть в будущих исследованиях, это то, как корона черной дыры производит такие яркие вспышки рентгеновских лучей. Ученые продолжат исследовать корону с помощью телескопа XMM-Newton и рентгеновской обсерватории Athena (Advanced Telescope for High-ENergy Astrophysics) - ее готовится создать Европейское космическое агентство.

Что такое черная дыра

Черной дырой называют область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть ее не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе и частицы самого света.

Граница этой области называется горизонтом событий.

Теоретическая возможность существования таких областей пространства-времени вытекала из некоторых точных решений уравнений Альберта Эйнштейна, первое из которых было получено немецким физиком и астрономом Карлом Шварцшильдом в 1915 году. Вопрос о реальном существовании черных дыр тесно связан с тем, насколько правдива теория гравитации, из которой вытекает их существование. В современной физике стандартной теорией гравитации, лучше всего подтвержденной экспериментально, является общая теория относительности.

10 апреля 2019 года сверхмассивную черную дыру впервые удалось сфотографировать. Зафиксированный объект расположен в центре галактики Messier 87 на расстоянии 54 млн световых лет от Земли.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Всенародная сцепка
Всенародная сцепка Ирина Халип
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь Стася Глинник
Пациента ждет смирительная рубашка
Пациента ждет смирительная рубашка Артем Черников
Одинокий режим снимет двушку с раскладушкой
Одинокий режим снимет двушку с раскладушкой Владимир Халип