Легкоатлетка Тимановская: Почему мы должны расплачиваться за косяки чиновников? 6 30.07.2021, 12:34

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Кристина Тимановская

Об уровне принятия решений в белорусской спорте.

Легкоатлетку Кристину Тимановскую обязали бежать эстафету 4х400, передает «Еврорадио». Это не ее дистанция, она выступает на 100 и 200 метров, но чиновники решили, что Тимановская побежит.

- Оказывается, наше «очень крутое начальство» решило как обычно всё за нас. Они накосячили с девчонками, у которых не хватает достаточно тестов, чтобы прилететь на их первую в жизни Олимпиаду, и они решили сделать ход конем и запустить меня в эстафету. Класс, ребята, молодцы.

Почему же мы должны расплачиваться за ваши косяки? Если вы накосячили с девочками, с их допинг-тестами, с их пробами — плевать, с чем угодно, — почему я должна расхлебывать эти проблемы? — возмущается спортсменка.

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