Литва пригрозила режиму Лукашенко новыми санкциями ЕС 2 30.07.2021, 12:49

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Фото: charter97.org

От нелегитимной власти требуют остановить поток мигрантов.

Литва призывает режим Лукашенко остановить поток мигрантов, в противном случае Вильнюс поднимет вопрос о новых санкциях на уровне Европейского союза, заявил литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

«Если Беларусь по-прежнему будет поощрять контрабанду людей, Литва поднимет в Брюсселе вопрос о дополнительных санкциях для Беларуси. Санкции за организацию нелегальной миграции для Беларуси сейчас не введены. Они предложены, однако лишатся смысла, если Минск прекратит эту деятельность, нарушающую любые международные нормы и соглашения», - говорится в переданном агентству BNS комментарии главы МИД Литвы.

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