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Авиарейс из России вызвал вспышку штамма «Дельта» в Китае

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  • 30.07.2021, 12:53
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Авиарейс из России вызвал вспышку штамма «Дельта» в Китае

Массовое тестирование выявило 184 случая заражения.

В Нанкине (Китай) зафиксирована вспышка штамма коронавируса «Дельта», которая уже распространилась на 26 других городов в 15 провинциях Китая. Об этом сообщает газета The Paper, пишет сайт korrespondent.net.

По словам замглавы центра по контролю и профилактике заболеваний Нанкина Дин Цзе, источником вспышки стал рейс авиакомпании Air China, который прибыл из Москвы 10 июля.

Отмечается, что было проведено секвенирование генома вируса 52 случаев заражения «Дельтой». И все они имеют такую же последовательность генома, как у уборщиков самолета, которые подхватили вирус на рейсе CA910 из России.

Заболевшие работники клининговой компании привлекались к уборке внутренних рейсов, из-за чего произошло кластерное заражение среди уборщиков, позже заразились и другие контактные лица.

Первые случаи заражения в аэропорту Нанкина выявили 20 июля у девяти работников. Массовое тестирование выявило 184 случая заражения «Дельтой».

Как сообщалось ранее, штамм «Дельта» коронавируса доминирует сейчас в большинстве стран Европы.

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