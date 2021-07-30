Что можно было купить за 10 тысяч неденоминированных рублей и на что хватит 1 рубля сейчас 7 30.07.2021, 12:59

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Как изменилась покупательная способность белорусского рубля за последние 10 лет.

Intex-press сравнила, как изменилась покупательная способность белорусского рубля за последние 10 лет.

До деноминации 2016 года, как известно, один нынешний белорусский рубль равнялся 10000 «старых» рублей. И десять лет назад, судя по ценникам, которые нам удалось отыскать в архивах, это была довольно внушительная сумма, на которую можно было купить даже сигареты и алкоголь.

Вот что «помещалось» в 10000 рублей в 2011 году: три бутылки пива, или две бутылки плодово-ягодного вина, или от двух до четырех пачек сигарет, или два шоколадных батончика, или от трех до пяти порций мороженого.

Сегодня же за один белорусский рубль ни спиртное, ни сигареты точно не купишь. К примеру, самое дешевое пиво в магазине стоит 1,19 рубля, и то по акции, а цены на вино стартуют от 2 рублей.

Единственный товар, который пока еще умещается в белорусский рубль, это мороженное. И то не всякое и не в каждом магазине. Журналистам повезло увидеть пломбир за 0,99 рубля, но он был на скидке.

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