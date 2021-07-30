Настало время посадить власть на забастовочную диету 30.07.2021, 13:04

2,690

фото: ТАСС

Их кошельки сейчас и без того сильно теряют в весе.

Размышляя над происходящим сейчас в стране, напрашивается только один вывод: им очень страшно. Давайте рассуждать логически и примем как стопроцентный факт, что нас преобладающее большинство, делится своим мнением с Telegram-каналом «Баста!» читатель.

Мы все знаем, что наша совесть перед страной чиста. В отличии от дрожащих в ужасе прихлебателей, которые знают, что им точно скоро конец.

Сейчас их можно сравнить с тараканами и крысами. Их власть в помещении заканчивается, когда хозяин квартиры зажигает свет. После этого вся живность разбегается.

Так и в нашей стране, стоит только нам всем, рабочим, бизнесменам, офисным работникам, зажечь свет солидарности — они побегут с такой скоростью, что даже сверкающих пяток не будет видно.

Нет никаких сомнений, что год назад мы уже победили. Это очевидный факт для обеих сторон. Исторический факт: Диктатура в Европе сегодня просто невозможна. Ни один узурпатор надолго не задерживался у власти. Держим это у себя в голове и не останавливаемся ни на шаг. Они сейчас существуют только за наши налоги. Настало время посадить их на жесткую забастовочную диету. Их кошельки сейчас и без того сильно теряют в весе.

Суть в том, что когда мы все дружно перестанем работать на этот режим, им остается пенять только на себя. Ведь если бы 9 августа 2020 года они остались дома и не применяли силу к мирным демонстрантам, если бы тогда армия встала на сторону народа, а милиция выполняла свои прямые обязанности, все бы жили уже в абсолютно другой стране.

Сейчас в тюрьмы брошены более трех тысяч политзаключенных, признанных официально только 592. Это наши братья, это чьи-то отцы и матери . Это чьи- то дети. Мы не можем позволить, чтобы они сидели в заключении. Наша главная цель - это освобождение пленных режима. Затем новые, свободные выборы без участия Таракана. Мы не так много просим, Но нам придется этого добиваться.

Каждый день мы должны помнить, что от нас сейчас зависит будущее нашей страны. Две недели переждать, просто остаться дома. Тогда покалеченный режим с грохотом падет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.