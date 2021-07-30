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В Латвии начали уголовный процесс по делу о захвате самолета Ryanair в Минске

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  • 30.07.2021, 13:05
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В Латвии начали уголовный процесс по делу о захвате самолета Ryanair в Минске

Диктатора могут судить за похищение и захват заложников.

Государственная полиция Латвии начала уголовный процесс по делу о захвате самолета Ryanair в Беларуси, сообщает Delfi. Ранее она проводила проверку, поскольку на борту были двое латвийских граждан. Пока в полиции не комментируют ситуацию, поэтому не известно, будет ли это дело расследовано в рамках международного сотрудничества.

Уголовное дело в Латвии завели по разделу УК о преступлениях против свободы, чести и достоинства. Этот раздел содержит нормы, предусматривающие ответственность «за похищение, незаконное лишение свободы и захват заложников».

23 мая в минском аэропорту приземлился пассажирский самолет Ryanair, летевший из Греции в Литву. Были задержаны Роман Протасевич и София Сапега, позже признанные политзаключенными. Власти Беларуси заявили, что якобы получили сообщение о бомбе на борту самолета и сообщили об этом экипажу. Однако появилась информация, что произошло это раньше, чем на самом деле было получено письмо от «солдат ХАМАС». После инцидента с самолетом Ryanair ЕС, Украина закрыли свое небо для белорусских авиакомпаний. Ответом Евросоюза на действия властей Беларуси стали секторальные экономические санкции.

Международная организация гражданской авиации проводит расследование инцидента с самолетом. Недавно стало известно, что диспетчер, который сажал самолет, уехал с семьей за границу.

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