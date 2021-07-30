Провал лукашенковского спорта 9 30.07.2021, 13:23

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фото: ТАСС

Ябатьки все еще без медалей.

Очередной, 8-й, олимпийский день снова не принес наград сборной Беларуси. Некоторые спортсмены завершили свои выступления далеко от медальных «разборок», другие же только начали проходить квалификационные отборы, пишет сайт «Интерфакс»

Легкая атлетика. Кристина Тимановская в своем предварительном забеге на 100 м заняла 4-е место и завершила выступление в этой дисциплине. Ее результат - 11,47.

Евгений Богуцкий с результатом 58,65 и занял 27-е место в квалификации метания диска. В финал белорус не вышел.

Максим Недосеков вышел в финал в прыжках в высоту с результатом 2,28. Недосеков показал 12-й результат в квалификации. Еще один наш соотечественник, Дмитрий Набоков, с результатом 2,25, в финал не пробился.

Бокс. Владислав Смягликов в четвертьфинале ОИ-2020 в категории до 91 кг проиграл Давиду Нюке из Новой Зеландии— 0:5.

Академическая гребля. Татьяна Климович финишировала первой в финале "C". Это соревнование среди тех спортсменов, кто занял 13-17-е места. Медальные старты в этой дисциплине прошли без белорусского участия.

Стрельба из лука. Анна Марусова выбыла в 1/8 финала личного первенства, проиграв итальянке Лючилле Боари — 5:6.

Стрельба пулевая. Спортивный пистолет, 25 м. Виктория Чайка заняла 36-е место с результатом 571-19x.

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