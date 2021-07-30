В Минске маршрутчик при перестроении вытеснил легковушку на встречку: видео 6 30.07.2021, 14:02

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Как бы вы поступили в подобном случае?

Минчанин Павел рассказал «Онлайнеру», как чуть не стал участником лобовой аварии на пр. Независимости в столице. По его словам, несчастье могло случиться из-за необдуманных действий другого автомобилиста, управлявшего микроавтобусом.

«Из-за маршрутчика я вынужден был выехать на встречку», — прокомментировал Павел. Нельзя однозначно утверждать, что микроавтобус в кадре — это маршрутка. Не видно табличек с маршрутом, желтых номеров. Однако сама ситуация весьма опасна. По какой-то причине Mercedes вслепую перестроился в крайнюю левую полосу, в которой в тот момент двигался автор видео. Можно предположить, что микроавтобус хотел опередить поток. В итоге Павел смесился левее — на встречную полосу. К счастью, авто, ехавшее навстречу, двигалось с небольшой скоростью.

Специалисты в области безопасности движения в подобных случаях советуют не менять полосу движения, тормозить в своем ряду.

Как бы вы поступили в подобном случае?

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