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Будет вам «Наука»

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  • Аркадий Бабченко
  • 30.07.2021, 14:11
  • 1,190
Будет вам «Наука»
Аркадий Бабченко
Фото: Гордон

Четырнадцать лет Россия строила модуль для МКС. Достроила.

Пару дней назад, наконец, запустила.

Модуль «Наука», Карл, не вышел на запланированную орбиту и все ждали, что он зацепит атмосферу и упадет обратно.

Но модуль «Наука», Карл, вручную все же удалось дотянуть до МКС и даже пристыковать, несмотря на то, что у него до кучи отказала какая-то там очередная система «Курс».

После стыковки у модуля «Наука», Карл, нештатно включились двигатели. Двигатели удалось выключились только после того, как они сожгли все топливо. С противоположной стороны станцию пытался выровнять модуль «Звезда». А потом подключился и «Прогресс». Чтобы противостоять российской «Науке». Бессмысленной и беспощадной.

Наука против Прогресса. Как тебе такое, Илон?

В результате этого перетягивания каната между двумя российскими модулями, МКС развернуло на сорок пять градусов. NASA отложило запуск к МКС корабля Starliner, запланированный на 30 июля.

Модуль, мл***, «НАУКА». Карл. Я их просто обожаю.

Доброе утро.

Аркадий Бабченко, «Эхо Москвы»

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