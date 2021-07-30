Будет вам «Наука»1
- Аркадий Бабченко
- 30.07.2021, 14:11
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Четырнадцать лет Россия строила модуль для МКС. Достроила.
Пару дней назад, наконец, запустила.
Модуль «Наука», Карл, не вышел на запланированную орбиту и все ждали, что он зацепит атмосферу и упадет обратно.
Но модуль «Наука», Карл, вручную все же удалось дотянуть до МКС и даже пристыковать, несмотря на то, что у него до кучи отказала какая-то там очередная система «Курс».
После стыковки у модуля «Наука», Карл, нештатно включились двигатели. Двигатели удалось выключились только после того, как они сожгли все топливо. С противоположной стороны станцию пытался выровнять модуль «Звезда». А потом подключился и «Прогресс». Чтобы противостоять российской «Науке». Бессмысленной и беспощадной.
Наука против Прогресса. Как тебе такое, Илон?
В результате этого перетягивания каната между двумя российскими модулями, МКС развернуло на сорок пять градусов. NASA отложило запуск к МКС корабля Starliner, запланированный на 30 июля.
Модуль, мл***, «НАУКА». Карл. Я их просто обожаю.
Доброе утро.
Аркадий Бабченко, «Эхо Москвы»