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В Беларуси вырастут платежи за большие квартиры

  • 30.07.2021, 14:16
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В Беларуси вырастут платежи за большие квартиры

Что изменится в наших жировках с осени.

В июле белорусы уже получили жировки нового образца и с новыми тарифами на теплоснабжение, а теперь стало известно, что изменится в оплате коммуналки это осенью, пишет myfin.by.

Как сообщает портал коммунальной грамотности, с 1 сентября стоимость некоторых услуг будет рассчитываться исходя из квадратного метра. В итоге, те, кто живет в маленьких квартирах, могут рассчитывать на снижение суммы в жировке, а вот жильцам просторных квартир придется платить за коммуналку больше.

По словам начальника отдела методологии экономических процессов и оплаты труда Министерства жилищно-коммунального хозяйства Елены Макаровой, с 1 сентября изменится и механизм начисления платы за техобслуживание лифта и уборку подъездов.

Сейчас сумма зависит от количества зарегистрированных в квартире жильцов, по новым же правилам плата за эти услуги привязывается к площади жилого помещения – по такому принципу сейчас оплачивают техобслуживание жилого дома.

Вот как это будет выглядеть на практике.

Напомним, тарифы на услуги ЖКХ поднимались в этом году дважды: в январе и в июне. Правда, как обращают внимание коммунальники, из-за появления новой строки в жировках за июнь (речь про «управление общим имуществом совместного домовладения») тарифы на некоторые другие услуги станут чуть ниже.

На примере конкретных платежей это выглядит так:

В целом июльское и сентябрьское изменения по-разному отразятся на кошельках белорусов.

– После введения новшеств общая сумма платежей снизится для владельцев небольших квартир, в которых проживает много людей, а также жильцов домов с заваренными или отсутствующими мусоропроводами, – говорит специалист. –А вот для владельцев и нанимателей просторных квартир коммунальные платежи вырастут за счет возросших сумм (не тарифов!) в строках по техобслуживанию лифта и уборке подъезда.

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