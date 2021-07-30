Ученые нашли окаменелости морских животных в «Помпеях юрского периода»

Найдены десятки древних предков морских звезд, ежей и лилий.

На территории заповедной зоны, в регионе Котсуолдс палеонтологи обнаружили большое кладбище окаменелостей морских существ юрского периода, сообщает Science Alert (перевод — zn.ua). Их откопали в известняковом карьере в Великобритании.

Место на морском дне, где нашли окаменелость, скорее всего было очень мелким. Его приблизительная глубина была от 20 до 40 метров.

Исследователи заявили, что окаменелая находка сохранила останки десятки тысяч морских беспозвоночных иглокожих животных. Среди них - древние морские звезды, морские ежи и морские лилии. Предполагают, что во времена своего развития, морской мир разрушила какая-то катастрофа, возможно оползень, вызванный землетрясением.

Палеонтолог и старший куратор Лондонского музея естественной истории Тим Эвин заявил, что существа принимали стрессовою позу, вытянув конечности. Они пытались защитить себя, но не смогли, ведь были закопаны заживо.

Известняковый карьер, в котором нашли окаменелости, относится к среднему юрскому периоду (примерно от 200 до 145 миллионов лет назад). В это время главными на планете были гигантские зауроподы и динозавры, которые главенствовали на Земле.

В конце триасового периода, половина всех морских видов существ погибла, поэтому иглокожие начали активно эволюционировать, чтобы заполнить пробел.

По словам исследователей, иглокожие могли быстро хватать проходящую рядом пищу своими колючими конечностями. Морские звезды и морские огурцы умели ощупывать ими дно океана, а морские лилии крепились на одном каком-то месте и ждали, пока еда к ним сама прилетала.

Палеонтологи надеются больше узнать об эволюции иглокожих морских существ во времена юрского периода, благодаря найденной окаменелости. А еще, помимо животных, в скалах команда нашла сохранившиеся образцы древесины и пыльцы, которые могут раскрыть более подробную информацию об изменениях климата в тот период.

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