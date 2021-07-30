Биологи предложили использовать кофеин, чтобы стимулировать пчел к опылению 4 30.07.2021, 14:26

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Интересное открытие ученых.

Многие растения производят кофеин как средство химической защиты от насекомых-вредителей. Но и для полезных растениям опылителей контакт с кофеином не проходит бесследно. Эксперименты показали, что обыкновенные земляные шмели (Bombus terrestris), получив дозу этого алкалоида, быстрее находят источники нектара. Об этом рассказывается в статье биологов из Гринвичского университета, опубликованной в журнале Current Biology, пишет Naked science.

Известно, что шмели и пчелы чаще посещают цветки, на которых могут получить порцию кофеина. Однако до сих пор было неясно, с чем это связано: возможно, кофеин стимулирует запоминание пути к цветку, но вероятно, насекомым просто нравится стимулирующий эффект. Чтобы проверить это, команда Сары Арнольд (Sarah Arnold) поставила лабораторные эксперименты на земляных шмелях.

На первом этапе 86 насекомых приучали к кофеину, добавляя его в сладкий сироп с земляничным ароматом, чтобы создать ассоциацию между запахом и веществом. Затем ученые проверяли, какие (искусственные) цветы выберут шмели при свободном полете — растения с земляничным ароматом или же другим, нейтральным для них. Как и можно было ожидать, к земляничным они устремлялись в первую очередь, тогда как насекомые контрольной группы, не получавшие на первом этапе кофеина, такого предпочтения не демонстрировали.

Более того, скорость сбора у «приученных к кофеину» шмелей оказалась выше. По выражению ученых, он стимулировал мотивацию насекомых. Авторы считают, что эту особенность можно применять в пчеловодстве, с помощью кофеина заранее формируя у пчел тягу к тем цветкам, которые нуждаются в активном опылении. Напомним, ранее для этой цели предлагали использовать и другой растительный алкалоид — никотин.

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