Президент Молдовы определилась с кандидатом в премьеры 30.07.2021, 14:30

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Им станет бывший министр финансов страны.

Президент Молдовы Майя Санду выдвинула экс-министра финансов страны Наталью Гаврилицу на пост главы правительства. Копию указа президент опубликовалана своей странице в соцсети Facebook в пятницу, 30 июля, сообщает "Немецкая волна".

Теперь кандидатуру Гаврилицы должен утвердить парламент. Ранее, 29 июля, председатель парламента Молдовы, глава партии Санду Партия действия и солидарности (ПДС) Игорь Гросу сообщил о намерении депутатов поддержать кандидатуру Гаврилицы, которая является вице-председателем ПДС.

11 июля в Молдове прошли досрочные парламентские выборы, на которых ПДС получила большинство - 63 из 101 мандата. Это позволило ей самостоятельно сформировать правительство страны.

Майя Санду, активно выступающая за расширение связей Молдовы с ЕС, победила на президентских выборах в 2020 году. После этого она инициировала отставку тогдашнего правительства, сформированного Партией социалистов республики Молдова, и заблокировала утверждение нового кабинета. В результате парламент, в котором фракция партии ПДС имела всего 15 мандатов, был распущен.

Что известно о Наталье Гаврилице

Наталья Гаврилица занимала пост министра финансов Молдовы в 2019 году, когда правительство страны возглавляла Майя Санду. До этого она работала в британской консалтинговой компании Oxford Policy Management и неправительственной организации Global Innovation Fund в Лондоне.

В случае утверждения кандидатуры Натальи Гаврилицы на пост премьер-министра Молдовы она должна будет в течение двух недель представить на утверждение парламенту состав и программу своего кабинета. "У меня нет сомнений в том, что номинированный кандидат на пост премьер-министра сформирует сплоченную и профессиональную команду", - написала Санду на своей странице в Facebook.

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