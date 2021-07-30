закрыть
30 июля 2021, пятница, 17:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Президент Молдовы определилась с кандидатом в премьеры

  • 30.07.2021, 14:30
  • 1,416
Президент Молдовы определилась с кандидатом в премьеры

Им станет бывший министр финансов страны.

Президент Молдовы Майя Санду выдвинула экс-министра финансов страны Наталью Гаврилицу на пост главы правительства. Копию указа президент опубликовалана своей странице в соцсети Facebook в пятницу, 30 июля, сообщает "Немецкая волна".

Теперь кандидатуру Гаврилицы должен утвердить парламент. Ранее, 29 июля, председатель парламента Молдовы, глава партии Санду Партия действия и солидарности (ПДС) Игорь Гросу сообщил о намерении депутатов поддержать кандидатуру Гаврилицы, которая является вице-председателем ПДС.

11 июля в Молдове прошли досрочные парламентские выборы, на которых ПДС получила большинство - 63 из 101 мандата. Это позволило ей самостоятельно сформировать правительство страны.

Майя Санду, активно выступающая за расширение связей Молдовы с ЕС, победила на президентских выборах в 2020 году. После этого она инициировала отставку тогдашнего правительства, сформированного Партией социалистов республики Молдова, и заблокировала утверждение нового кабинета. В результате парламент, в котором фракция партии ПДС имела всего 15 мандатов, был распущен.

Что известно о Наталье Гаврилице

Наталья Гаврилица занимала пост министра финансов Молдовы в 2019 году, когда правительство страны возглавляла Майя Санду. До этого она работала в британской консалтинговой компании Oxford Policy Management и неправительственной организации Global Innovation Fund в Лондоне.

В случае утверждения кандидатуры Натальи Гаврилицы на пост премьер-министра Молдовы она должна будет в течение двух недель представить на утверждение парламенту состав и программу своего кабинета. "У меня нет сомнений в том, что номинированный кандидат на пост премьер-министра сформирует сплоченную и профессиональную команду", - написала Санду на своей странице в Facebook.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Всенародная сцепка
Всенародная сцепка Ирина Халип
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь Стася Глинник
Пациента ждет смирительная рубашка
Пациента ждет смирительная рубашка Артем Черников
Одинокий режим снимет двушку с раскладушкой
Одинокий режим снимет двушку с раскладушкой Владимир Халип