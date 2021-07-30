Поражение для Путина 8 30.07.2021, 14:44

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Михаил Ходорковский

Фото: dpa

ЮКОС выиграл в арбитражном суде.

"Международный арбитражный суд вынес решение в пользу бизнесмена Михаила Ходорковского в судебном споре против российского государства, - передает немецкое издание Berliner Zeitung (перевод — inopressa.ru). - Трибунал, сформированный в соответствии с Договором к Энергетической Хартии и организованный Постоянной палатой третейского суда в Гааге, постановил выплатить 5 млрд долларов США компании Yukos Capital, говорится в заявлении Фонда ЮКОСа".

"Трибунал "вынес окончательное решение, постановив, что Россия должна выплатить Yukos Capital ущерб в размере около 5 млрд долларов, включающий основную сумму и проценты вместе с затратами на судебные издержки", говорится в сообщении. Арбитражный суд постановил, что Россия незаконно экспроприировала займы Yukos Capital, выданные материнской компании Yukos Oil, и "не дала совершиться правосудию в российских судах". Фонд Ходорковского пишет: "Мы рады, что справедливость и верховенство закона снова восторжествовали". "Беспристрастный и справедливый суд" установил, что российская судебная система действовала "прямо противоположно надлежащей правовой процедуре".

"Недавно Ходорковский вступил в спор с российской службой внутренней разведки ФСБ. ФСБ якобы значительно расширила свое влияние на политику и экономику. Сотрудники спецслужб часто используют свою прямую связь с шефом Кремля Путиным для продвижения экономических и личных интересов. В то же время ФСБ якобы находится под влиянием таких концернов, как энергетические гиганты "Роснефть" и "Газпром", - пишет Berliner Zeitung.

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